FLAŞ / 4 Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Adana Belediye Başkanı makamındaki haciz) Bunu hükümet mi haczetmiş?

Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Adana Belediye Başkanı makamındaki haciz) Bunu hükümet mi haczetmiş? Hükümet ile ne ilgisi var? Sanki hükümet gelmiş masasını ve sandalyesini almış gibi bir yaklaşım veriliyor. Hükümet bizi çalıştırmıyor diyorlar. Çalışmak isteyenin yolu açık, kimse engelleyemez. Kendi memleketim olduğu için üzüntü duyuyorum.

Kaynak: DHA