Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Dün Merkez Bankası faizlerde 425 baz puanlık düşüşe gitti. Peki ne oldu? Battık mı, bittik mi, her şey yerle yeksan oldu mu? Hayır. Piyasalar bu durumu gayet normal karşıladı zira olması gereken zaten buydu bu bile yeterli değil. Yıl sonuna kadar bunun kademeli bir şekilde devamı gerekir bu konularda SP'ye mi bakacağız? Dünyaya bakacağız.

Kaynak: DHA