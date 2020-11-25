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25.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:23
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MGK: Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve işbirliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.

MGK: Doğu Akdeniz'deki meselelerin uluslararası hukuk çerçevesinde ve hakkaniyete dayalı olarak çözülmesine yönelik irademizden taviz verilmeyeceğine işaret edilerek yaşanan gerilimlerin sebebinin diyalogdan ve işbirliğinden kaçan taraflar olduğu dile getirilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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