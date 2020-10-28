Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera...

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır.