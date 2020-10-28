Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera...
28.10.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:02
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa, Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir."
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