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Bahçeli: Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir.

FLAŞ/3
12.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:14

Bahçeli: Yunanistan Lozan Antlaşmasını çiğnemektedir. Yürürlükteki uluslararası antlaşmalar, bilhassa Doğu Ege Adalarının silahlandırılmasını yasaklamakta, yasal yükümlülükler getirmektedir. Yunanistan Türkiye'nin itirazlarına rağmen uluslararası hukuk çerçevesinde ahdi taahhütlerini ve antlaşmaları hiçe sayıp Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statüsüne aykırı hareket etmektedir.


Kaynak: DHA

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