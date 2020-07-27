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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir.

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27.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkardır. Aziz Atatürk'e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır. Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır.


Kaynak: DHA

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