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MGK Bildirisi: Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.
02.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:16
MGK Bildirisi: Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.
Kaynak: DHA