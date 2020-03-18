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Erdoğan: Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Bugün bize düşen Covid 19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak virüse maruz kaldıysak da diğer insanlar ile teması kesmektir.
18.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:48
Erdoğan: Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Bugün bize düşen Covid 19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak virüse maruz kaldıysak da diğer insanlar ile teması kesmektir. Gereken her türlü tedbiri alarak kalanı Allah'a bırakmaktır.
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Kaynak: DHA