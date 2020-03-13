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Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.
13.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:07
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, koronavirüs salgınına karşı giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edildi.
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Kaynak: DHA