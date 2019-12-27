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Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar, 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.

27.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07
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: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar, 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise, adli ve idari süreç devam etmektedir." 


Kaynak: DHA
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