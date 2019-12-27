27.12.2019 13:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:07

Milli Savunma Bakanlığı: "FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde; 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar, 3 bin 559'u 2019 yılında olmak üzere, toplam 18 bin 630 personel ihraç edilmiş, 356'sı 2019 yılında olmak üzere, toplam 982 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır. 5 bin 846 personel hakkında ise, adli ve idari süreç devam etmektedir."

Kaynak: DHA