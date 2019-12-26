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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili, "İstanbul'un su ihtiyacı 1 milyar 60 milyon metreküptür.

26.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:25
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Çevre ve Şehircilik Bakanı , Kanal Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili, "İstanbul'un su ihtiyacı 1 milyar 60 milyon metreküptür. Biz çok daha fazlasını da ekleyerek; su ihtiyacını tamamen güvence altına alıyoruz"


Kaynak: DHA
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