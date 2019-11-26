26.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu; fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir.

Kaynak: DHA