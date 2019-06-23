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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Hiçkimsenin üzülmesini istemem Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilirler ama kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir, kazanan Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarıdır.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Hiçkimsenin üzülmesini istemem Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilirler ama kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir, kazanan Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarıdır.
Kaynak: DHA
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