CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Artık hiçbir güç mazbatayı vermemezlik edemez. Hiçkimsenin üzülmesini istemem Ekrem beyin rakipleri kazanamamış olabilirler ama kazanan demokrasidir, Türkiye Cumhuriyeti'dir, kazanan Mustafa Kemal ve onun arkadaşlarıdır.

Kaynak: DHA