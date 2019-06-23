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Bahçeli: Bilinmelidir ki; Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.
Bahçeli: Bilinmelidir ki; Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.
Kaynak: DHA
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