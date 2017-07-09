Flaş

Flaş

dha : Kemal Kılıçdaroğlu miting alanına doğru son 1 kilometrelik yürüyüşüne tek başına başladı.

Flaş

dha : Kemal Kılıçdaroğlu miting alanına doğru son 1 kilometrelik yürüyüşüne tek başına başladı.