Erdoğan basın toplantısı düzenliyor: G20 zirvesinde kapsamlı çalışmalar yaptık.
İklim değişikliği krizi aşıldı, G20'de liderler uzlaştı
Merkel, Türkiye'yi önce övdü sonra "anlaşamadık" dedi
Almanya'nın iki yüzlülüğü! PKK paçavralarına kimsenin sesi çıkmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump G20'de bir araya geldi
Suriyeli anne ve çocuğunun namazını kıldıran Görmez'in gözyaşları
Korkunç fotoğraf! Aç timsah, düşen uçaktaki cesetleri yedi
Dünyanın en güzel çocuğuydu! Bir de son haline bakın
Kışın yerli halk kaçıyor, yazın turistler dolduruyor
Kimse ondan korkmasın diye dışarı bile çıkamıyor!
Koruma müdürünü çağırıp uyardı: Başka slogan istemiyorum
Tenisçi Venüs Williams'ın yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beykoz'da film sahnesi gibi kaza! İşte o görüntüler
Yumruk atıp küfür eden milletvekilleri yandı! İşte cezası
Kanser hastası çocuk, bağış toplandığı gece hayatını kaybetti
Takla atan kamyonetin kasasındaki 4 inek telef oldu