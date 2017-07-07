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Siirt'in Baykan İlçesi Kaymakamı'nın makam aracına yapılan bombalı saldırı olayı ile ilgili, 26 kişi gözaltına alındı.

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Siirt'in Baykan İlçesi Kaymakamı'nın makam aracına yapılan bombalı saldırı olayı ile ilgili, 26 kişi gözaltına alındı.