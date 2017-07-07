Flaş

Flaş

Lavrov: Rusya ve ABD, Suriye'nin güneybatısında tüm örgütlerin ateşkes rejimini uygulamalarını sağlayacak.

Flaş

Lavrov: Rusya ve ABD, Suriye'nin güneybatısında tüm örgütlerin ateşkes rejimini uygulamalarını sağlayacak.