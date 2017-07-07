Lavrov: Rusya ve ABD, Suriye'nin güneybatısında tüm örgütlerin ateşkes rejimini uygulamalarını sağlayacak
Anayasa Mahkemesi'nden 3 ay sonra referandum kararı: Kabul edilemez
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