Flaş

Flaş

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.

Flaş

Trabzonspor Kulübü, Juraj Kucka'nın 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu.