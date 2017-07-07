Savcılık, Sakarya vahşeti şüphelilerinin 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirecek hisle öldürmek', 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmek', 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandıklarını açıkladı.