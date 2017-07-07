Flaş

Flaş

DHA: AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Flaş

DHA: AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı iç tüzük değişiklik teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.