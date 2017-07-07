DHA: Başbakan Binali Yıldırım, CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve yürüyüşün sonunda yapacağı 'Adalet Mitingi'yle ilgili "Adaletin zamanında gelmesi için gayret edelim; ancak bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Bir araya geleceğiz, konuşacağız. İşleri daha iyi nasıl hale getiririz, bunun çaresine bakacağız. Artık kabak tadı vermeye başladı. Bu işi burada bitirmek lazım" dedi.