Flaş

Flaş

DHA: Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 23 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Flaş

DHA: Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 23 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.