DHA: Mardin'in Nusaybin, Artuklu ve Ömerli ilçelerine bağlı 23 köyünde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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