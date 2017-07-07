DHA: Siirt Valiliği;"Kaymakam' a bölücü terör örgütü tarafından suikast girişiminde bulunulmuştur. Patlamada kaymakam ve korumalar yara almadan kurtulmuştur."
Skandallar hastanesi için valilikten 'yuh' dedirten karar
Terör örgütü PKK'dan kaymakama suikast girişimi
İstanbul il sınırına giriş yaptı: Gandi'nin rekorunu kırmak güzel
Ali Sunal'ın zor anları! Yarışmacının teklifiyle dağıldı
Kaymakama düzenlenen suikast girişimine hükümetten ilk tepki
Nazlı'nın yeni sevgilisini görenin ağzı bir karış açık kalıyor
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
Kılıçdaroğlu'nu askeri törenle karşılayan komutana ceza
Ekonominin nabzı G20'de atacak!
Diyarbakır'da 400 polisle şafak baskını
Almanya alev alev! G20 karşıtları 20 lüks aracı ateşe verdi
Şenol Güneş, Pepe'ye methiyeler dizdi
Polisle eylemciler birbirine girdi, sokaklar savaş alanına döndü
Feda, Gururlan, Efendi! İşte Beşiktaş'ın yeni sloganı
OHAL'de 6 ay daha! Fransa "normalin" ne olduğunu unuttu