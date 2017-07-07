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DHA: Siirt Valiliği;"Kaymakam' a bölücü terör örgütü tarafından suikast girişiminde bulunulmuştur.

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DHA: Siirt Valiliği;"Kaymakam' a bölücü terör örgütü tarafından suikast girişiminde bulunulmuştur. Patlamada kaymakam ve korumalar yara almadan kurtulmuştur."