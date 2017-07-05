ABD Büyükelçiliği'nden MİT TIR'ları Açıklaması: Savcılık Bizden Bilgi İstemedi

ABD Büyükelçiliği, MIR TIR'ları iddianamesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Türk yetkililerle temas halindeyiz. Savcılıktan bilgi talebi bulunulmamış, iletişime geçilmemiştir." denildi.

"BİLGİ TALEBİNDE BULUNULMADI"

Büyükelçiliğin twitter hesabından yapılan açıklamada," "MİT TIR'larının durdurulması' olayları sırasında, ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nun Fethullah Gülen'e yakın kişiler tarafından telefonla arandığına dair basında çıkan haberleri takip etmekteyiz. Basında yer alan haberlerin aksine, bu hususla ilgili olarak büyükelçilik ve başkonsolosluktan herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamış ya da savcı tarafından bu temsilciliklerimizle iletişime geçilmemiştir" denildi.

"TÜRK YETKİLİLERLE TEMAS HALİNDEYİZ"

Açıklamada, "Büyükelçilik ve başkonsolosluk, söz konusu iddiaları doğrular nitelikte hiçbir bilgiye sahip değildir. ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'nin diğer ilgili kurumları, geçtiğimiz yıl meydana gelen darbe girişiminin araştırılması ve faillerin adalete teslim edilmesi hususunda Türk mevkidaşlarıyla yakın iletişim halinde çalışmaya devam edecektir" ifadeleri yeraldı.

2 SİVİL İMAMIN, ABD ELÇİLİĞİNİ ARADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

MİT TIR'larını durduran Jandarma görevlilerinin ve olay yerine giderek eylemi yönlendiren 2 sivil imamın TIR'ların durdurulmasından hemen sonra ABD Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu'nu aradığı ortaya çıkmıştı. Sivil imamlardan Bayram Andaç'ın toplamda 5,5 dakika, Muhammed Gözüküçük'ün ise 3 dakika Büyükelçilik ve Başkonsolosluk görevlileriyle görüşme yaptığı tespit edildi.