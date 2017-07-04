DHA: Dışişleri Bakanlığı: "Almanya'da artan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının vardığı noktanın yeni bir örneğini teşkil eden bu konuya ilişkin rahatsızlığımız Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ve bir Nota ile Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmiştir."