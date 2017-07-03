DHA: ABD'nin Boston kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Yaralılar var.
ABD'de panik! Bir otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var
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