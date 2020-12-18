2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi 15 Şubat 2021'de başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinin 3 hafta olacağını ve 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili bazı düzenlemelerin yapıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar halinde gerçekleştirilecektir" denildi.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencilerinin kendi isteklerine bağlı olarak 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibarıyla bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir. 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ferdi Türkten