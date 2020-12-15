Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin yaptırım kararını kınıyoruz"
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Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin yaptırım kararını kınıyoruz"

15.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:05
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar:

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararını değerlendi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin yaptırım kararını değerlendi. Milli Savunma Bakanı Akar: "ABD'nin, ülkemizin S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır. Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Ancak ülkemizin ve asil milletimizin savunma ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam edilecektir.Kore savaşından bu yana müttefikimiz olan ABD ile mevcut askeri, politik durum çerçevesinde bölgesel ve küresel savunma ve güvenlik konularında iş birliği ve dayanışmaya dönülmesi, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe de önemli katkılar sağlayacaktır."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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