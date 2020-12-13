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13.12.2020 19:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:23
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Selçuk: Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Temel Eğitim Programına 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrılmıştır.

Selçuk: Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Temel Eğitim Programına 80 milyar 809 milyon 296 bin TL kaynak ayrılmıştır. Ortaöğretim kurumlarımız ve öğrencilerimiz için 2021 yılı bütçemizde Ortaöğretim Programına 42 milyar 478 milyon 310 bin TL kaynak ayrıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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