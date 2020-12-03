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03.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin,senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir ifade çıkmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin,senin ağzından bununla ilgili olumsuz bir ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyeceğiz. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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