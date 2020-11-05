FLAŞ/2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

FLAŞ/2

05.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:26
FLAŞ/2

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yargıtay'dan flaş deprem sigortası kararı
Yargıtay'dan flaş deprem sigortası kararı
2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
2 hafriyat kamyonu çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)
Nefes borusuna ekmek kaçan 2 yaşındaki Zeynep, öldü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

Koç Holding'den yılın 9 ayında 125,7 milyar TL konsolide ciro - HaberlerRasulayn'da öğretmen seçme ve değerlendirme sınavı yapıldı - HaberlerSon Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları kontrol edilecek - HaberlerYarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak - HaberlerBatman-Dörtyol petrol boru hattından akaryakıt hırsızlığında şüphelilerden 2'si tutuklandı - HaberlerSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Orta hasarlı binalarımıza güçlendirme yapılarak girilebilir" - HaberlerSon dakika haber | Sağlık Bakanı Koca: "Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın" - HaberlerSon dakika gündem: Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. - HaberlerSon Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi - HaberlerSon Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: Tedavi sürecim evde devam edecek - HaberlerSadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu - Magazin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Mesut Yılmaz Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Demir Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Erol Bulut Metin Oktay Mehmet Topal
Daha Fazla İzmir Deprem Antalya Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FLAŞ/2 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 19:26:33. #1.14#
title