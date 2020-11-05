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ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

FLAŞ/2

05.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 05.11.2020 19:26
FLAŞ/2

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.

Yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu taşıma aracı (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazaryerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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