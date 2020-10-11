Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın Gence saldırısına kınama
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın Gence saldırısına kınama

11.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:23
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'ın Gence saldırısına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği roket saldırısını kınayarak, "Bu saldırı Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği roket saldırısını kınayarak, "Bu saldırı Ermenistan'ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını ortaya koymaktadır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir" açıklamasını yaptı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan'ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz. Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence'de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir. Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan'ın gayrimeşru  işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır. Ermenistan'ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir. Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, can Azerbaycan'a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan'ın yanındadır."BAKAN ÇAVUŞOĞLU, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ

Ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştüğü ve Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istediği belirtildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Varan

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