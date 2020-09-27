Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması

27.09.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:36
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ermenistan'ın saldırılarına tepki Açıklaması

Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirttti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacağını belirttti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerini hedef alan saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir" ifadesini kullanan Akar, şunları kaydetti:

"Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir?. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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