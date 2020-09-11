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MEB: İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak.

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11.09.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 13:13

MEB: İhtiyaç duyulması halinde okulun fiziki şartları da dikkate alınarak, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde şubedeki öğrenciler gruplara bölünerek yüz yüze eğitim yapacak. Sınıf mevcudunun bölünmesiyle ortaya çıkan grupların okula gelecekleri günler birbirinden farklı olacak.


Kaynak: DHA

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