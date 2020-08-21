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Bakan Koca: Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor.
21.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:10
Bakan Koca: Dün 92.301 yeni test yaptık. Sürecin başından bu yana yaptığımız toplam test sayısı 6.061.390. Genizden sürüntü örneği vermenin kolay olmadığını milyonlarca insan biliyor. Dilinizi çıkarıp, a demeniz gibi değil. Fakat test sonucu pozitifse asıl zorluk izole hayatla başlıyor.
Kaynak: DHA