FLAŞ/2 Bahçeli: Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir.

Bahçeli: Türkiye'yi Akdeniz'den çıkarmaya, Anadolu coğrafyasına kıstırmaya ve sıkıştırmaya hiçbir ülkenin gücü yetmeyecektir. Geçmişin hesabını güncelleyip üzerimize öfkeyle gelenlerin ya akılları başlarından gitmiş ya da sirtakiden dolayı bedenleri ve beyinleri uyuşmuştur. Nasıl ki 780 bin km2'lik kara parçamızın tek bir taşından taviz vermiyorsak 460 bin km2'lik mavi vatanımızın da tek bir damlasından vazgeçmemiz söz konusu olmayacaktır.

Kaynak: DHA