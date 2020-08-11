flaş//2 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatarak, Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Kaynak: DHA