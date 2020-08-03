FLAŞ/2 MSB: Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir.

MSB: Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır.

Kaynak: DHA