MSB: Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir.
03.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:39
MSB: Türkiye, "Libya Libyalılarındır" prensibiyle hareket etmektedir. Amacımız, Milli Mutabakat Hükümetinin öncülüğünde, tüm Libyalıları kapsayan toprak bütünlüğü ve ulusal birliği sağlanmış, bağımsız egemen ve müreffeh bir Libya'dır.
Kaynak: DHA
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