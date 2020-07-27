flaş//2 Erdoğan: Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığının son örneklerinden biridir.

Erdoğan: Ayasofya'nın Fatih'in vakfiyesine uygun şekilde yeniden ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığının son örneklerinden biridir. Sıradan bir müze yerine yapılış amacına uyugun şekilde ibadethane olarak kullanılmasının her inançtan insanı mutlu ettiğine inanıyoruz.

Kaynak: DHA