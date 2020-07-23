flaş//2
YAŞ: K.K.K.lıgˆından Korgeneral Metin Gürak Orgeneralligˆe, Tu¨mgeneral Veli Tarakçı Korgeneralligˆe, Dz.K.K.lıgˆından Koramiral Ercu¨ment Tatlıoğlu Oramiralligˆe, Tu¨mamiral Aydın Şirin Koramiralligˆe terfi ettirildi.
23.07.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:05
YAŞ: K.K.K.lıgˆından Korgeneral Metin Gürak Orgeneralligˆe, Tu¨mgeneral Veli Tarakçı Korgeneralligˆe, Dz.K.K.lıgˆından Koramiral Ercu¨ment Tatlıoğlu Oramiralligˆe, Tu¨mamiral Aydın Şirin Koramiralligˆe terfi ettirildi.
Kaynak: DHA