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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.
13.07.2020 18:22 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:25
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklar) Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor.
Kaynak: DHA