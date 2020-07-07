flaş//2 Diyanet İşleri Başkanlığı: 2021 yılına haccını ertelemek isteyenlere kişi başı 1.000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) dışındaki miktar iade edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı: 2021 yılına haccını ertelemek isteyenlere kişi başı 1.000'er Suudi Arabistan Riyalı (SAR) dışındaki miktar iade edilecek. 2021 yılında Hacca Gitmekten Vazgeçenler için ise ödemiş oldukları ücretlerin tamamı iade edilecek ve bu kişiler kazanılmış kur'a kat sayıları ile gelecek yıllarda kur'aya dahil edilecektir.

Kaynak: DHA