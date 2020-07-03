flaş//2 Çataklı: Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor.

Çataklı: Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kıstlama kararı alındı.

Kaynak: DHA