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Çataklı: Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor.
03.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:06
Çataklı: Ankara valiliğinin 15 gün süreyle aldığı kısıtlama kararı sadece baroların gösteri ve yürüyüşü için değil her türlü gösteri yürüyüş ve toplantının kısıtlamasını içeriyor. Sağlık Bakanlığı vakalarda Ankara'da artış olduğunu açıkladı. O çerçevede kıstlama kararı alındı.
Kaynak: DHA