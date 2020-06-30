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Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Viyana'daki terör yanlısı eylem) Avusturya makamlarını terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz.
30.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 18:19
Ak Parti Sözcüsü Çelik: (Viyana'daki terör yanlısı eylem) Avusturya makamlarını terörü himaye etme şeklindeki sistematik davranışlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Siyasi hesaplarla terörizmi kucaklayan Avusturya polisinin soruşturulmasını Avusturya makamlarından bekliyoruz.
Kaynak: DHA