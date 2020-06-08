flaş//2 Çelik: (milletvekillikleri düşürülmesi) Meclisin yaptığı mahkemenin verdiği kararın usulü bir şekilde yerine getirilmesidir.

Çelik: (milletvekillikleri düşürülmesi) Meclisin yaptığı mahkemenin verdiği kararın usulü bir şekilde yerine getirilmesidir. Bir kişi bu hükmü giydiği andan itibaren bunun Genel Kurula okunması gerekiyor. Kesin hüküm gerçekleştikten sonra bu okunmuş. AYM'ye bireysel başvuru hükmün kesinleşmesini engellemez. Anayasanın 84'üncü maddesi gereği usulü bir işlemdir, odaklanması gereken mahkemelerin verdiği karardır. Meclis bu işlemi yapmaya mecburdur.

Kaynak: DHA