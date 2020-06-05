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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu.

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05.06.2020 11:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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