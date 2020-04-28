flaş//2 Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı'nın geçen haftaki Cuma Hutbesi'nde dini akidelerimize muvafık şekilde paylaştığı vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere, Ankara ve İzmir Barolarının izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir.

Bahçeli: Diyanet İşleri Başkanı'nın geçen haftaki Cuma Hutbesi'nde dini akidelerimize muvafık şekilde paylaştığı vaazına başta CHP zihniyeti olmak üzere, Ankara ve İzmir Barolarının izansız, insafsız ve itibarsız tepkileri hayasızlığın siyaset ve hukuk kılıfına bürünmesi olarak görülmelidir.

Kaynak: DHA